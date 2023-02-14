2023/02/14 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستبعد عضو مجلس النواب، علي الجمالي، اليوم الثلاثاء، قدرة أمريكا على جعل العراق عدواً للدول المجاورة لاسيما الجمهورية الإيرانية الإسلامية.

وقال الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “من يدير دفة الحكم في العراق هي حكومة مدعومة من الاطار التنسيقي”، مبينا أن “هذه الحكومة وبشخص رئيس الوزراء فأنها لا تستطيع إعطاء أي وعود لا تقدر على تنفيذها سواء لأمريكا أو أي دولة أخرى”.

وأضاف، أن “قادة الإطار لديهم تفاهمات حقيقية لاسيما أن السوداني هو أحد قادة الإطار بعد أن أصبح رئيس وزراء لذلك هو لا ينفرد بالقرارات، بل يتم مناقشتها والاتفاق على القرارات المهمة بشكل جمعي”.

وأكد عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، أن “أمريكا أو حلفائها لا يقدرون جعل العراق عدواً للدول الشقيقة لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وبين الجمالي، أن “الجانب الأمريكي يعتمد على نوعين من الاحتلال، عسكري واقتصادي وتبدو في لحظة كأنها المنقذ الوحيد للشعوب بعد أن يتعرض لمساومات أمريكية”، مشيرا الى أن “ممارسات أمريكا دفعت الحكومة لتصحيح المجال الاقتصادي للتخلص من هيمنة واشنطن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: لا يمكن لأمريكا جعل العراق عدواً لـجيرانه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: لا يمكن لأمريكا جعل العراق عدواً لـجيرانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).