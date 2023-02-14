2023/02/14 | 21:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني نظام الرعاية الصحية في البلاد من نقص حاد في الأطباء وفي نفس الوقت يتم رفض مئات الأطباء الكنديين المؤهلين المدربين في الخارج كل عام بسبب مزيج من البيروقراطية والتحيز.تضيع كندا فرصة لإضافة المئات من هؤلاء الأطباء الكنديين إلى نظام متوتر، والسبب بحسب ما يقول النقاد، أن الحكومات الإقليمية قد فرضت قيودا على عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا يتخلى بعض الأطباء المدربين في الخارج عن العمل في كندا؟ شبكة القيقب الدولية.

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