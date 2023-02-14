لأول مرة بالتاريخ الحديث.. قرينة ملك بريطانيا سترتدي

2023/02/14 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر بكنغهام في بريطانيا إن كاميلا قرينة الملك تشارلز سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج في مايو المقبل، لتتجنب بذلك التاج المرصع بالألماسة "كوه آي نور" التي تزن 105 قراريط، وتطالب الهند باستعادتها.

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