2023/02/14 | 21:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة: ندعم القطاع الخاص بتقديم التسهيلات اللازمة لانتاج الطحين الصفر التجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/14 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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