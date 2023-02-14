السعودية تفوز بحق استضافة كأس العالم للأندية 2023

2023/02/14 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2023، وفقاً لما أعلنه الاتحاد السعودي عبر حسابه في موقع تويتر.

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