مختص اردني: العراق قد يتعرض لبراكين نتيجة

2023/02/14 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف مختص بالجيولوجيا (علم الأرض)، عن احتمالية تعرض العراق ولبنان لبراكين، بسبب التشققات الناجمة عن زلزال تركيا.

ونقلت "القاهرة الاخبارية" المصرية، عن استاذ الجيولوجيا الاردني الدكتور احمد الملاعبة، قوله الذي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الزلازلوالبراكين ينتج عنها تغيرات مناخية خطيرة، كما أنّ التغيرات المناخية الناجمة عن الثورات البركانية أكبر من الناجمة عن الزلازل".

وأضاف أن "المنطقة ودولًا عديدة تتعرض لحدوث براكين من بينها العراق ولبنان، بسبب التصدع الناتج عن زلزال تركيا وسوريا، بينها براكينالبحر الأحمر الذي هو جزء من الحزام العربي الأفريقي الذي تأثر بسبب الزلزال، وبراكين أخرى في البحر المتوسط قريبة من إيطالياوقبرص، إضافة إلى وجود نشاط تحت المياه نتيجة الزلزال".

وأضاف الملاعبة، أنّ "دول المنطقة عليها اتخاذ إجراءات احترازية بسبب الزلازل والبراكين، خاصة أماكن حقول الغاز والمياه، والبحث عنتصريف للمياه من خلال قنوات أو أودية، أو حفر أنفاق تحت الأرض قريبة من المياه، حتى إذ تسربت المياه يحدث لها تصريف علمي ومنتظمإلى داخل الأودية أو أماكن التخزين، أو أماكن بعيدة عن المدن والأراضي الزراعية".

وتابع أستاذ الجيولوجيا أنّ "المشكلة الكبرى التي قد تواجه هذه الدول هي كيفية تصريف الغازات بعد تعرض المناطق للبراكين والزلازل، فمنالضروري مراقبة ظهور الغازات في الأحواض والحقول النفطية، فقد تظهر غازات مثل الرادون السام، والميثان".

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