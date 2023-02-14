أوستن: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

2023/02/14 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة" في الأزمة الأوكرانية.

وذكر أوستن في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة سلطات كييف، في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أن اجتماع اليوم يأتي في "لحظة حرجة"،

وأشار الى، إن الكرملين "يراهن على شعورنا بالإرهاق، ولكن بعد مرور عام، أصبحنا متحدين أكثر من أي وقت مضى"

وأكد وزير الدفاع الامريكي، أن ذلك "سيساعد هذا التصميم المشترك في الحفاظ على الزخم الأوكراني في الأسابيع المقبلة".

ويسبق اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المؤتمر الوزاري لوزراء دفاع الحلف.

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