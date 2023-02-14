2023/02/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود المؤمنين تسير صوب الكاظمية لإداء مراسم الزيارة الرجبية قطع جزئي للطرق وسط إستنفار أمني وخدمي لتأمين ذكرى إستشهاد الإمام الكاظم بغداد – قصي منذر واصلت حشود المؤمنين السير صوب مدينة الكاظمية ،لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام ،وسط استنفار الجهود الامنية والخدمية لانجاح الزيارة التي دفعت بقيادة عمليات بغداد الى قطع عدد […]

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