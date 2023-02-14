2023/02/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع حصيلة الزلزال المدمر وجهود الإنقاذ متواصلة بحثاً عن مفقودين البارزاني يشارك الأتراك المنكوبين أوجاعهم ويبدي التعاطف مع الضحايا بغداد – عنتاب – حلب – الزمان أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أن زيارته إلى تركيا جاءت للتعبير عن التعاطف والوفاء للشعب التركي.وقال البارزاني من مقر ادارة الكوارث والطورائ التركية في عنتاب (باسم رئيس […]

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