2023/02/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: نجاح عملية زرع حالبين بعد ترقيع المثانة النجف – سعدون الجابري نجح فريق طبي في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف ، في إجراء عملية جراحية فوق الكبرى لمريضة شابة تبلغ 14عاما تعاني من مثانة عصابية ناتج عن فتحة ولادية بالعمود الفقري .وقال رئيس الفريق الطبي أخصائي جراحة المسالك البولية جاسم الميالي في بيان تلقته […]

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