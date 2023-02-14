السوداني يوجه بتسريع إجراءات لجنة أحداث تظاهرات تشرين 2019

2023/02/14 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسريع إجراءات لجنة أحداث...

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