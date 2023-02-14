2023/02/14 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وصول 20 عراقياً إلى بغداد قادمين من تركيا ضمن الجسر الجوي الإغاثي. وقالت الأمانة العامة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إنه” وصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن الجسر الجوي الإغاثي..



وصول 20 عراقياً لبغداد قادمين من تركيا المركز الخبري الوطني.

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