2023/02/14 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط "طائرة درون" تحمل قنبلة دخانية في الكاظمية شمالي بغداد.

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