2023/02/14 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GCwDk5ro2po

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديا لتشرين والتيار.. "سانت ليغو" يعود للانتخابات من باب الاطار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديا لتشرين والتيار.. "سانت ليغو" يعود للانتخابات من باب الاطار | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).