حسين: البطالة مشكلة هائلة تواجه العراق وتغيير ثقافة الشعب حل للأزمة

2023/02/14 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي يقود وفداً الى واشنطن حالياً، ان :"مشكلة البطالة في العراق وعلى الرغم من تفشيها، يمكن معالجتها فقط من خلال "تغيير ثقافة الشعب العراقي"

ووصف حسين خلال جلسة حوارية في مركز (ويلسون) في واشنطن ترجمتها (بغداد اليوم)، البطالة بأنها "مشكلة هائلة تواجه العراق" مبينا ان "غالبية الشعب العراقي هم من الشباب ولدينا الآلاف من خريجي الجامعات الإضافيين كل عام يطالبون بالوظائف".

وأوضح حسين، أن "العقلية والثقافة الحالية في المجتمع العراقي هي البحث عن وظيفة في القطاع العام الحكومي لما يوفره من أمان كبير فيما يتعلق بالتغييرات الاقتصادية المفاجئة وتأثيراتها على المواطنين".

وشدد على أهمية "إطلاق حملة لتغيير ثقافة الشعب العراقي بهدف حل أزمة البطالة".

وأقر وزير الخارجية، بان القطاع الخاص في العراق يعاني من "ضعف كبير"، داعيا الحكومة الى "إعادة بناء الاقتصاد من جديد وبشكل يضمن الفدرالية وعدم المركزية".

وأنتقد حسين الأداء الحكومي الحالي، متسائلاً :"كيف يمكن للقطاع الخاص ان يتطور ويكون لدينا اقتصاد ليبرالي يعتمد على السوق ان كانت الركيزة الأساسية للاقتصاد هي أيدي الحكومة؟"، على حد قوله.

ودعا الشباب الى السعي للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الحكومي.

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