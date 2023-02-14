السوداني يجتمع مع لجنة النزاهة البرلمانية

2023/02/14 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة النزاهة البرلمانية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، حيث شهد الاجتماع بحث آليات مكافحة الفساد، وسبل تطويرها للتصدي لقضايا الفساد عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، للعمل وبشكل جدي في حماية المال العام، وملاحقة المتورطين والمدانين بجرائم الفساد بشقيه المالي والإداري، واسترداد الأموال المسروقة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "ضرورة التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعة لمواجهة الفساد الذي حظي باهتمام الحكومة، وجعلته واحداً من أولويات منهاجها الوزاري".

وأشار السوداني إلى أن "مكافحة الفساد تنطلب جدية وإرادة سياسية إلى جانب الدور الفعّال لمجلس النواب في مجالي الرقابة والمساءلة".

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