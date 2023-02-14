من يُصاب يُقتل.. آخر رسالة من سجين روسي لزوجته قبل موته في أوكرانيا

2023/02/14 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم إرسال العديد من السجناء المحكومين الروس إلى الخطوط الأمامية على الجبهة في أوكرانيا للقتال هناك والذين يتم تجنيدهم من قبل مجموعة " فاغنر" لخوض الحرب.

ويحقق نيك باتون والش مراسل CNN في استخدام روسيا للأسرى لخوض المعارك على جبهة أوكرانيا.



وفي التقرير المزيد من التفاصيل.

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