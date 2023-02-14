الصورة التي حيرت العلماء.. هل انفصل جزء من الشمس؟

2023/02/14 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى علماء إلى تفسير الصور التي انتشرت في الفترة الماضية وتظهر ما يبدو أنه انفصال جزء من البلازما الشمسية، ثم حدوث دوامة قوية، وهي لقطات أثارت قلقا لدى العلماء

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