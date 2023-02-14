تعطيل الدوام الرسمي في الديوانية يوم الخميس

2023/02/14 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظة الديوانية اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان أن “محافظ الديوانية وكالة الحقوقي فارس وناس الحمزاوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)”.

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