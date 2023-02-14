الحلبوسي يرعى “المصالحة” بين الشيخ علي حاتم السليمان والشيخ أحمد ابو ريشة في الرمادي

2023/02/14 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الثلاثاء، “المصالحة” بين أمير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم السليمان ورئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد ابو ريشة في الرمادي.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي ان “ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يرعى (المصالحة) بين أمير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم السليمان ورئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد ابو ريشة في الرمادي“.

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