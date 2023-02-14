2023/02/14 | 23:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن نسبة...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: 20% نسبة التزييف بحوالات العملة الى الخارج أولاً على المسلة.

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