البيت الأبيض: لا نسعى إلى نزاع مع الصين بعد حادث المنطاد

2023/02/14 | 23:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات...

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