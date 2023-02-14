المنافذ الحدودية تضبط مسافران عراقيان بحوزتهما عملة مزورة بمنفذ الشلامجة

2023/02/14 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسافران عراقيان واحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة العراقية (مزورة) فئة خمسة وعشرون الف دينار في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان […]

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