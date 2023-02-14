نائب في مجلس الامة الكويتي يشيد بوقفة العتبة الحسينية مع الشعب السوري (صور)

2023/02/14 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد النائب السابق في مجلس الامة

الكويتي والمحامي الدكتور عبد الحميد

عباس دشتي بالوقفة المشرفة للعتبة

الحسينية المقدسة عبر ارسال قافلة

كبيرة جدا ومستشفى ومضيف الى الشعب

السوري المنكوب من الزلزال الذي

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