بالصور:اطفال الانبار وديالى المصابين بالثلاسيميا ضاقت عليهم السبل .. فحطوا رحالهم تحت مظلة الحسين (عليه السلام)

2023/02/14 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطفال وصبية من اهالي محافظات الانبار

وديالى اصابهم مرض الثلاسيميا ونهش

اجسادهم ونظارة وجوههم، فمنهم من ترك

مقاعد الدراسة وآخرين لم يروا من الدنيا

منذ ولادتهم الا المستشفى والسرير ونقل

الدم والنحول وا

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