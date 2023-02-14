2023/02/14 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "كل قطاعات العمل الحكومي منفتحة على الاقتراحات والطروحات"..



يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: كل قطاعات العمل الحكومي منفتحة على الاقتراحات والطروحات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: كل قطاعات العمل الحكومي منفتحة على الاقتراحات والطروحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).