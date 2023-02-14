اسقاط طائرة مسيرة بواسطة اجهزة تشويش في الكاظمية

2023/02/14 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من إسقاط طائرة مسيرة بواسطة أجهزة تشويش في مدينة الكاظمية..



يتبع

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