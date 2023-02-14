قبل اكتشاف “منطاد الصين”.. مفاجأة بالبنتاغون الأمريكي

2023/02/14 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبل أسابيع من إسقاط 3 أجسام “مشبوهة”، كانت الولايات المتحدة على موعد مع تحذيرات رسمية من ظواهر “مجهولة” في المجال الجوي.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنها حصلت على ملخص التقرير الذي قدمه الدكتور شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات التابع لوزارة الدفاع، والذي قدمه في جلسة للكونغرس يوم […]

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