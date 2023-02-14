هل تستضيف فانكوفر دورة الألعاب الشتوية مرات متتالية؟

2023/02/14 | 23:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تشهد فانكوفر العديد من الألعاب الأولمبية قريبًا، وليس فقط على شاشة التلفزيون.تبحث اللجنة الأولمبية الدولية في خطة من شأنها أن تستضيف العديد من المدن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالتناوب، وفانكوفر مدرجة في القائمة.ومع ذلك، لم يكن روبرت ليفينغستون من موقع GamesBid.com متأكدًا من أن الخطة ستنجح.يقول ليفينجستون إن هناك الكثير […]

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