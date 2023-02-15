2023/02/15 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزوراء محمد شياع

السوداني، الثلاثاء، أن مكافحة الفساد

تتطلب جدية وإرادة سياسية.

وقال مكتب السوداني في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "عقد رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).