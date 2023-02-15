وزير الداخلية يؤكد على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للزوار

2023/02/15 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع القاصدين نحو مدينة الكاظمية.

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