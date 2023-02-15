العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل - عاجل

2023/02/15 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظات العراقية يوم الخميس المقبل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في البلاد ليوم الخميس الموافق 16 شباط الجاري بمناسبة ذكرى زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)".

يشار الى ان الزائرين يواصلون مسيرهم مشياً على الأقدام من بغداد ومختلف المحافظات صوب مدينة الكاظمية لأداء مراسيم الزيارة الرجبية التي تبلغ ذروتها الخميس المقبل، وسط استنفار أمني وصحي وخدمي مستمر منذ أيام.

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