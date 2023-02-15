عبد الواحد تسخر من لائحة الاتصالات لتنظيم المحتوى الرقمي

2023/02/15 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، لائحة تنظيم المحتوى الرقمي لهيئة الإعلام والإتصالات التي نشرتها اليوم.

وقالت عبد الواحد في تغريدة بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان هذه اللائحة نفسها "تحتاج إلى لائحة تنظيم محتوى" وفق قولها.

وكانت (بغداد اليوم) نشرت في وقت سابق اليوم لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق التي تنوي هيئة الاعلام والاتصالات إقرارها خلال الأيام المقبلة.

ولا يزال العراقيون، خصوصاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أشكالها، يخوضون في جدال واسع بين مؤيد ومعارض للحملة الأخيرة التي شنَّتها وزارتا الداخلية والأمن الوطني ضد بعض "المشاهير" في مواقع التواصل، وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم على معظمهم بالسجن؛ من 6 أشهر إلى سنتين، بتهمة الترويج لـ"المحتوى الهابط".

لكن وزارة الداخلية، نفت وبضرس قاطع أن تكون حملة مكافحة المحتوى الهابط لـ"تكميم الأفواه" وأكدت أنها لمعالجة "الحالات الشاذة".

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر أمني، أمس ان "الوزارة تنسق مع جميع الجهات المعنية والنقابات لمكافحة المحتوى الهابط حفاظا على قيم المجتمع".

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