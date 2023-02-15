2023/02/15 | 01:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار البحث عن جسم مجهول أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية فوق يوكون في نهاية الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الدفاع الكندي إنه سيكون من “الصعب” العثور عليه.وقالت أنيتا أناند للصحفيين في بروكسل ببلجيكا صباح الثلاثاء إن التضاريس والطقس في الإقليم الشمالي يشكلان تحديات كبيرة لجهود البحث والإنعاش هناك، بينما تجري عمليات مماثلة بالقرب من ألاسكا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الدفاع الكندي تشرح لماذا يصعب إيجاد الكائن الذي تم إسقاطه شبكة القيقب الدولية.

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