أردوغان يشبّه زلزال تركيا بـ

2023/02/15 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "الزلازل القوية التي وقعت الأسبوع الماضي كانت بحجم القنبلة الذرية، وقتلت 35418 شخصًا في المنطقة الجنوبية من البلاد"، وفقا لوكالة "رويترز".

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