2023/02/15 | 01:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء.رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: رئيس دائرة انتخابية سابق يتحدث عن رمزية المالكي ومريديه..



وتقسيم الدوائر خطوة خطيرة أولاً على المسلة.

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