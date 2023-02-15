السوداني: محاربة الفساد بحاجة إلى متابعة إعلامية تعزز ثقافة عزل الفاسدين ونبذه

2023/02/15 | 01:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدداً من الصحفيين والإعلاميين...

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