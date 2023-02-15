أول قافلة تدخل الى مناطق الفصائل.. وحملة أممية طارئة لجمع 400 مليون دولار لسوريا

2023/02/15 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمدا‭ – ‬باب‭ ‬السلامة‭ -(‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نيويورك‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دخل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬الجهادية‭ ‬والمعارضة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر،‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬الأضرار فيما‭ ‬أطلق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نداءً‭ […]

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