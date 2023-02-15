الإغاثة‭.. ‬دولة‭ ‬وليست‭ ‬وزارة

2023/02/15 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ برغم‭ ‬مصائب‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يكاد‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬إقليمي‭ ‬وعالمي‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬كارثة‭ ‬الزلزال‭ ‬أفرزت‭ ‬واقعاً‭ ‬مأساوياً‭ ‬جديداً،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬العجلة‭ ‬السورية‭ ‬قد‭ ‬تهيأت‭ ‬لمواكبته‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬التجربة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭.‬ ‭ ‬أمّا‭ ‬مصائب‭ ‬تركيا‭ ‬فهي‭ ‬الأكبر‭ ‬والاعمق‭ […]

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