2023/02/15 | 01:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام برغم مصائب الحرب التي يكاد ألا يكون لها مثيل إقليمي وعالمي والتي وقعت في سوريا في خلال اكثر من عقد من الزمان، إلا انّ كارثة الزلزال أفرزت واقعاً مأساوياً جديداً، لم تكن العجلة السورية قد تهيأت لمواكبته مع كل التجربة العسكرية التي مرت بها. أمّا مصائب تركيا فهي الأكبر والاعمق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإغاثة.. دولة وليست وزارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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