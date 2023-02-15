رئيسي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬استثمارات‭ ‬تنتشل‭ ‬اقتصاد‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬

2023/02/15 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تبعث‭ ‬برسالة‭ ‬تهدئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬سجناء طهران‭- ‬الزمان‭- ‬بكين‭- ‬وكالات أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬بـ»التضامن‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإيران‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭.‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬لرئيس‭ ‬إيراني‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬واستقبل‭ ‬شي‭ ‬رئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه‭ […]

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