2023/02/15 | 01:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تبعث برسالة تهدئة من خلال العفو عن سجناء طهران- الزمان- بكين- وكالات أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ»التضامن» بين الصين وإيران الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى بكين.
وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين منذ أكثر من 20 عاماً.
واستقبل شي رئيسي، الذي يرافقه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يطلب من الصين استثمارات تنتشل اقتصاد إيران من العقوبات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين منذ أكثر من 20 عاماً.
واستقبل شي رئيسي، الذي يرافقه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي يطلب من الصين استثمارات تنتشل اقتصاد إيران من العقوبات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي يطلب من الصين استثمارات تنتشل اقتصاد إيران من العقوبات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).