السلطات الهندية تداهم مكاتب

2023/02/15 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة "مفاجئة وانتقامية" على حد وصف صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، داهمت سلطات الضرائب الهندية مكتبان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصادرت هواتف صحفييها، الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من عرضها فيلمًا وثائقيًا يتناول قصة صعود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ويهاجم تعامله مع أعمال الشغب التي وقعت عام 2002.

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