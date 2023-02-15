2023/02/15 | 02:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0PBrgCvS3_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يلتقي الرئيس التركي لتقديم تعازيه بضـ،ـحايا الزلزال) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يلتقي الرئيس التركي لتقديم تعازيه بضـ،ـحايا الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).