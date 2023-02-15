دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يلحق الهزيمة برفاق ليونيل ميسي.. وميلان يفوز على توتنهام

2023/02/15 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق نادي بايرن ميونخ الألماني الهزيمة بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "بارك دي برانس"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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