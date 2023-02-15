ميلان يهزم توتنهام بهدف نظيف في دوري الأبطال

2023/02/15 | 02:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف.وتواجه الفريقا اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم دياز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 8 آذار المقبل.وتأهل ميلان لهذا الدور […]

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