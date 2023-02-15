شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الانتخابات في العراق .. نظام سانت ليغو يهدد بعودة الاحتجاجات

2023/02/15 | 02:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tgPzTSYCKdU

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