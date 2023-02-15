2023/02/15 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره، ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبطال أوروبا.. بايرن يعمق جراح سان جرمان ويعود بفوز ثمين من باريس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبطال أوروبا.. بايرن يعمق جراح سان جرمان ويعود بفوز ثمين من باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).