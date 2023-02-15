2023/02/15 | 03:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يسعى البيت الأبيض الثلاثاء لاحتواء أزمة دبلوماسية متفاقمة مع بكين بإعلانه...

ظهرت المقالة واشنطن محرجة أمام العالم..



هل المناطيد أجساما فضائية؟ أولاً على المسلة.

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