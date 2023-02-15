مصر.. القبض على شخص ادعى في فيديو

2023/02/15 | 03:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، ضبط شخص لـ"ادعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط".

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