بأكثر من نصف مليار دولار.. واشنطن تشتري قذائف مدفعية لحساب كييف

2023/02/15 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها أبرمت عقوداً تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لحساب أوكرانيا.

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