رئيس الأركان الأمريكي: روسيا خسرت حرب أوكرانيا.. وبوتين ظن أنه سيفلت من العقاب

2023/02/15 | 05:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، إن روسيا خسرت "استراتيجيا وعمليا وتكتيكيا" بعد أقل من عام واحد من غزوها لأوكرانيا.

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